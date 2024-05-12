Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Mayıs 2024 Cuma Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 19 Mayıs 2024 Pazar Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.