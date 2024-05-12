Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Mayıs 2024 Cuma Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 19 Mayıs 2024 Pazar Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

23

/

13

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

25

/

13

Cuma

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

15

Cumartesi

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

28

/

15

Pazar

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

16

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