Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 23°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°. 17 Mayıs 2024 Cuma Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 19 Mayıs 2024 Pazar Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°.
Bugün
23/
13
Yarın
25/
13
Cuma
26/
15
Cumartesi
28/
15
Pazar
29/
16
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