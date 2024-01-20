Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. Yarın için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 23 Ocak 2024 Salı Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

11

/

6

Yarın

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

10

/

6

Pazartesi

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

8

Salı

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

6

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

7

/

2

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