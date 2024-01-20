Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 11°. Yarın için Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 10°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 23 Ocak 2024 Salı Mardin hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 7°.