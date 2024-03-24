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Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 26 Mart 2024 Salı Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. 27 Mart 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 28 Mart 2024 Perşembe Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

12

/

1

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

13

/

4

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

8

/

5

Çarşamba

Bulutlu
Bulutlu

12

/

1

Perşembe

Bulutlu
Bulutlu

15

/

7

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