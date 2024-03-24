Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 12°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 13°. 26 Mart 2024 Salı Mardin hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 8°. 27 Mart 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 12°. 28 Mart 2024 Perşembe Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 15°.
Bugün
12/
1
Yarın
13/
4
Salı
8/
5
Çarşamba
12/
1
Perşembe
15/
7
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