Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 28 Mayıs 2024 Salı Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.