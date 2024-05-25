Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 25 Mayıs 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. Yarın için Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. 28 Mayıs 2024 Salı Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°. 29 Mayıs 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.

Bugün

Bulutlu
Bulutlu

25

/

16

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

17

Salı

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

18

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

21

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