Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. Yarın için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 6 Şubat 2024 Salı Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sisli, sıcaklık 10°.

Bugün

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

3

/

2

Yarın

Karla Karışık Yağmur
Karla Karışık Yağmur

3

/

2

Salı

Bulutlu
Bulutlu

10

/

5

Çarşamba

Sisli
Sisli

10

/

2

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