Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 4 Şubat 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. Yarın için Mardin hava durumu Karla Karışık Yağmur, sıcaklık 3°. 6 Şubat 2024 Salı Mardin hava durumu Bulutlu, sıcaklık 10°. 7 Şubat 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Sisli, sıcaklık 10°.
Bugün
3/
2
Yarın
3/
2
Salı
10/
5
Çarşamba
10/
2
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