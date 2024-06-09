Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Mardin için hava durumu bugün nedir? Mardin için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Mardin için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Mardin yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Mardin için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024
Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 11 Haziran 2024 Salı Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 13 Haziran 2024 Perşembe Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°.

Bugün

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

29

/

25

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

32

/

23

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

22

Çarşamba

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

23

Perşembe

Az Bulutlu
Az Bulutlu

35

/

25

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