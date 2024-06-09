Mardin Hava Durumu | Mardin İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Mardin için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Mardin İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Mardin için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Mardin hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 29°. Yarın için Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 11 Haziran 2024 Salı Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Mardin hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 13 Haziran 2024 Perşembe Mardin hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 35°.