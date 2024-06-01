Mardin'de 120 dönüm arpa ekili arazi kül oldu

Mardin'in Savur ilçesinde çıkan yangında 120 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü.

Mardin'de 120 dönüm arpa ekili arazi kül oldu

Savur ilçesine bağlı kırsal Soylu Mahallesi'nde, arpa ekili arazide öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredekiler de traktörleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 120 dönüm arpa ekili arazi zarar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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