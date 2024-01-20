Mardin'de aileler arasında "muhtarlık" anlaşmazlığı: 5 yaralı

İddiaya göre, kırsal Kuyulu Mahallesi’nde 18 Ocak'ta 2 aile arasında 31 Mart'ta yapılacak seçimlerdeki adayın belirlenmesi konusunda tartışma çıktı. Sözlü tartışma büyüyerek, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada Abdullah A., Abdulhalit A., Suat A., Vefa A., Kenan A. ve Zerga A. ile Ahmet Ç., Abdulilah Ç. ve Behiye Ç., yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 8’i tedavilerinin ardından taburcu edilirken, 1'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.