Mardin'de boğaya balyozlu şiddette 3 kişi tutuklandı

İlçenin kırsal Hocaköy Mahallesi'nde kasaplık yapan Mustafa Y.’nin kesimi yapılacak boğayı çuval geçirilen başına balyozla vurarak bayıltmaya çalıştığı anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen hayvanın başına balyozla vuran Mustafa Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi kısa sürede gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Mustafa Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Eziyet edilen büyükbaş hayvanın ise balyoz darbeleriyle bitkin düştükten sonra kesildiği öğrenildi.