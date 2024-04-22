Mardin'de devrilen TIR yandı: 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Midyat- Nusaybin kara yolunda meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen TIR, Beyazsu mevkinde henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi.

Araç sürücüsü ve yanındaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla TIR'dan çıkarken, araç bir süre sonra motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yanan TIR da itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR’ın kullanılamaz hale geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı.