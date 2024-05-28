Mardin'de feci olay: Biçerdöverin altında kalan köpeğin 3 ayağı koptu

Olay, Kızıltepe ilçesi kırsal Öğrencik Mahallesi’nde yaşandı.
Tarlada buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, ekinlerin arasına saklanan köpeği fark etmedi.
Sesler üzerine aracı durduran operatör, köpeğin 3 ayağının koptuğunu gördü.
İhbar üzerine bölgeye Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Köpek, veteriner hekim tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kızıltepe Belediyesi Kısırlaştırma Merkezi’ne götürülerek tedaviye alındı.
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