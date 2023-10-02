Mardin'de kadın cinayeti: Eşini öldürüp, intihara kalkıştı

UZAKLAŞTIRMA KARARINI BOZMAKTAN GÖZALTINA ALINIP SERBEST KALMIŞ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Semra Durak, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Semra Durak’ın cenazesi otopsi için morga götürüldü. Ağır yaralanan Ömer Durak’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ömer Durak’ın dün uzaklaştırma kararını bozduğu gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı iddia edildi.