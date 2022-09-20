Mardin'de kadın cinayeti: Pakistan Öner eşi tarafından katledildi

Mardin'de bir kadın, eşi tarafından çocuklarının gözü önünde bıçaklanıp, boğazı kesilerek vahşice öldürüldü.



Olay, 16 Eylül'de Dargeçit ilçesinde meydana geldi. Emin Öner (34), eşi Pakistan Öner (32) ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi’ne götürmek üzere yola çıktı.



Emin Öner, yolda, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Pakistan Öner’i defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Pakistan Öner’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

KATİL KOCA TUTUKLANDI



Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI

Pakistan Öner’in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde eşi Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği belirtildi.

2 KEZ SIĞINMA EVİNE GİTMİŞ

Öner’in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği, ardından da annesinin evine geldiği belirtildi. Pakistan Öner’in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı ifade edildi.

KADINLAR CİNAYETİ PROSTESTO ETTİ



Pakistan Öner için, Dargeçit ilçesinde taziye evi kuruldu. Taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti.

Pakistan Öner’in defnedildiği Seyit Hasan Mezarlığı’na gelen kadınlar, ellerinde Öner’in fotoğrafını taşıyarak, “Kadın, Yaşam, Özgürlük”, “Kadına vurulan eller kırılsın”, “Kadına kalkan eller kırılsın” ve “Katile idam” sloganları atarak, mezarın başında ağıtlar yaktı.

''TEK İSTEĞİMİZ ADALET''



Mezarlıkta açıklama yapan Pakistan Öner'in kız kardeşi Gülistan Akiba şöyle konuştu:

"Adalet yerini bulsun, başka hiçbir şey istemiyoruz. Ablam çekti başkaları çekmesin. Aşırı derecede ablama eziyet etti. Elinden geldiği her kötülüğü yapmaya çalıştı. Her defasında onu tehdit etti. Her defasında onu dövdü. Ablam bazen yaşadıklarının yarısını bile bize anlatamıyordu. Sürekli şiddet görüyordu. Kaç defa boşanmaya çalıştı. İkna ederek boşanmayı iptal ediyordu. Ablam da sırf çocukları için hep onun dediğini yapıyordu, hiç sesini çıkartmadı. Sürekli tehdit ediyordu. Tek isteğimiz adalet. Bir Pakistan öldü, ikinci Pakistan olmasın.''

''OTOPSİ RAPORUNDA 44 BIÇAK DARBESİ DİYORLAR''



Pakistan Öner'in erkek kardeşi Ahmet Demir de "5’ten fazla uzaklaştırma kararı verilmiş ve bu yine de yetmedi, iki defa kadın sığınma evine gitti. Otopsi raporunda 44 bıçak darbesi diyorlar. Boğazı kesilmiş, bütün vücudu bildiğin delik deşik edilmiş'' ifadelerini kullandı.