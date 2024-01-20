Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı

dün akşam saatlerinde Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Abdulhakim Y. (23), Musa D. (31), Fatma Betül D. (30), Mustafa Y. (50) ve Mehmet Nur Y. (20), yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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