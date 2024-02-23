Mardin'de silahlı kavga: Yoldan geçen çocuk vuruldu

Mardin'de alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, yoldan geçen 16 yaşındaki Mücahit A. yaralandı.

Mardin'de silahlı kavga: Yoldan geçen çocuk vuruldu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada mermilerin isabet ettiği bir çocuk yaralandı.

Olay, Sanayi Mahallesi 717. Sokak'taki petrol istasyonunun önünde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre; tefeci oldukları iddia edilen C.K., E.K. ve A.K., alacaklarını tahsil edemedikleri H.K.'nin kardeşi Z.K.'nin akaryakıt istasyonuna gelerek tartıştı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada olay yerinden geçen Mücahit A. (16), sırtından yaralandı.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Mücahit A. Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde onlarca boş kovan toplayan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı

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