Mardin'de TIR ile otomobil çarpıştı: 1 çocuk öldü, 4 yaralı

Mardin-Şırnak kara yolunun Aydınlar tesisi mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen otomobil ile TIR çarpıştı.



Kazada otomobilde bulunan M.E.A. (42),H.A. (29), B.A. (32), A.B.A (6) ile Ş.B.A. (3) yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​



Yaralılardan Ş.B.A müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.B.A ise ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.

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