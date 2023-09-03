Mardin’de trafik kazası sonrası TIR şoförüne saldırı: 1 ölü, 9 yaralı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.



TIR SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDILAR



Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelen kamyonettekilerin yakınları, TIR sürücüsü Mehmet Ali Irmak’a saldırdı.



Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kurtarılan Irmak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.



Irmak’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtilidi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.