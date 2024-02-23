Market açılışında verilen pamuk şeker öğrencileri hastanelik etti

Amasya’da bir marketin açılışında ikram edilen pamuk şekeri yiyen 11 öğrenci, rahatsızlandı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Market açılışında verilen pamuk şeker öğrencileri hastanelik etti

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’da market açılışında pamuk şeker yiyen 11 öğrenci hastanelik oldu.

Öğle yemeğinde okul çevresindeki market açılışında pamuk şeker yiyen 11 öğrenci, bir süre sonra rahatsızlandı.

Okul yönetimi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 11 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Market açılışında verilen pamuk şeker öğrencileri hastanelik etti - 1

Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Öğrencileri hastanede ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Öğle arası yakın çevrede ikram edilen bir pamuk şekerin neden olduğu düşünülüyor. Çocuklar pamuk şekeri yediklerini ifade ediyor. Durumları şu anda iyi. Gerekli incelemeler yapılıyor.” dedi.

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