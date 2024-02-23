Market açılışında verilen pamuk şeker öğrencileri hastanelik etti

Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu bildirildi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.



Öğrencileri hastanede ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, “Öğle arası yakın çevrede ikram edilen bir pamuk şekerin neden olduğu düşünülüyor. Çocuklar pamuk şekeri yediklerini ifade ediyor. Durumları şu anda iyi. Gerekli incelemeler yapılıyor.” dedi.