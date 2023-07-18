Market önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Deniz Mahallesi Meltem Caddesi'ndeki bir marketin önünde dün Orhan Süle, Abdullah Ç. (33) ve Nuri B.'nin (57) aralarında olduğu gruba kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle ateş edildi.

İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Orhan Süle'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Abdullah Ç. ve Nuri B. ambulanslarla götürüldükleri özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.