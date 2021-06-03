Marketler kaça kadar açık? Marketlerde alkol satışı yapılıyor mu?

1 Haziran itibariyle uygulanacak kademeli normalleşme döneminde marketlerin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi.

Karara göre, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı 22.00-05.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Bu günlerde marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet verebilecek.



Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

Ayrıca, online market ve yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonu 07.00-00.00 saatlerinde evlere veya adrese servis şeklinde çalışabilecek.

PAZAR GÜNLERİ ALKOL SATIŞI YAPILMAYACAK

İçişleri Bakanlığı, marketlerin çalışmasıyla ilgili bazı düzenlemeleri açıkladı. Açıklamada sokağa çıkmanın yasak olacağı pazar günleri zincir ve süpermarketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar haricinde elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışının da yasak olacağı bildirildi.

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?

