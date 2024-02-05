Marketteki yangın kundaklama çıktı, saldırgan tutuklandı

İstanbul Fatih’te bir marketi benzin dökerek, ateşe verdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, 31 Ocak’ta Aksaray Mahallesi’ndeki bir markette yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri, market çalışanları tarafından söndürülen yangına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.



Markete gelen bir kişinin, içerisinde benzin bulunan pet şişeyi yere döküp, iş yerini ateşe verdiği tespit edildi.



Kimlik bilgileri belirlenen şüpheli G.D, Aksaray Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı.



Yapılan çalışmada, şüpheli G.D’nin uyuşturucu kullanmaktan dolayı hakkında suç kaydının olduğu belirlendi.



Şüphelinin ifadesinde, uyuşturucunun etkisinde bulunduğu için yangını neden çıkardığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.



İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.D, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.