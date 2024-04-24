Marmara Denizi'nde ceset bulundu | Batuhan A isimli geminin kayıp mürettebatına mı ait?

Marmara Denizi'nde balıkçılar tarafından su yüzeyine çıkan bir ceset bulundu. Cesedin 70 gün önce batan "Batuhan A" isimli teknenin kayıp iki mürettebatınadan birine ait olabileceği değerlendiriyor.

Marmara Denizi'nde ceset bulundu | Batuhan A isimli geminin kayıp mürettebatına mı ait?
Batuhan A gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı

Batuhan A gemisinin kaptanının cansız bedenine ulaşıldı

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Denizi'nde Karacabey ilçesinin kuzeyinde 4 mil açıkta 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı geminin kayıp iki mürettebatı bulunamazken olaydan 70 gün sonra geminin battığı bölgede balıkçılar su yüzeyine çıkmış bir ceset buldu.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin sudan çıkardığı ceset, kimliğinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kayıp başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden alınan DNA örneği ile karşılaştırılacak olan cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

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