Marmara Denizi'ne 12 bin litre mazot döküldü

Tekirdağ’da yakıt almak için akaryakıt iskelesine yanaşan tankerden 12 bin litre akaryakıt denize sızdı. Olayda sorumluluğu olan kişilere 12,6 milyon lira ceza kesildi.

Marmara Denizi'ne 12 bin litre mazot döküldü


Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde yakıt almak için akaryakıt iskelesine yanaşan tanker, yükleme esnasında bağlantısının kopması sonucu yan yattı.

Meydana gelen olayda tankerde bulunan akaryakıt denize sızdı. Yaşanan olayda 12 bin litre mazot denize sızarken Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından sorumlu firmaya 12,6 milyon lira ceza uygulandı.

Denize karışan akaryakıtın temizlenmesi için güvenlik önlemleri altında temizlik çalışmasına başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Erdoğan açıkladı

Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Erdoğan açıkladı

Milletler Ligi'nin üçüncü hafta tarihi: Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman?

Milletler Ligi'nin üçüncü hafta tarihi: Filenin Sultanları'nın maçları ne zaman?

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı'nın görevden alınması | Adalet Bakanı Tunç: Dava karar aşamasında

Hakkari Belediyesi Eş Başkanı'nın görevden alınması | Adalet Bakanı Tunç: Dava karar aşamasında

FETÖ üyeleri tekne ile kaçarken yakalandı

FETÖ üyeleri tekne ile kaçarken yakalandı

Elektrikler ne zaman gelecek? 4-5 Haziran İstanbul elektrik arıza ve kesinti listesi

Elektrikler ne zaman gelecek? 4-5 Haziran İstanbul elektrik arıza ve kesinti listesi

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismara 293 yıl hapis

Ses yalıtımlı odada çocuklara cinsel istismara 293 yıl hapis

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...