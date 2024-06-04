Marmara Denizi'ne 12 bin litre mazot döküldü



Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesinde yakıt almak için akaryakıt iskelesine yanaşan tanker, yükleme esnasında bağlantısının kopması sonucu yan yattı.



Meydana gelen olayda tankerde bulunan akaryakıt denize sızdı. Yaşanan olayda 12 bin litre mazot denize sızarken Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından sorumlu firmaya 12,6 milyon lira ceza uygulandı.



Denize karışan akaryakıtın temizlenmesi için güvenlik önlemleri altında temizlik çalışmasına başlandı.