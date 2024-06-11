Marmara Denizi’ne ekilen mercanlar iki kat gelişim sağladı, bölgede biyoçeşitlilik artıyor

DP World Yarımca, önceki yıllarda müsilaj ve diğer çevre faktörleri sebebiyle biyoçeşitliliği risk altında olan Marmara Denizi’ni korumak, mevcut tehlikeleri üzerine yoğunlaşıp, biyoçeşitliliği zenginleştirmek amacıyla çeşitli projeler geliştirmeye devam ediyor. Marmara Denizi’nde canlı yaşamını koruyabilmek ve daha da iyileştirmek için su altındaki yaşamın anahtarı olan mercanların nüfusundaki azalmaya karşı İstanbul Üniversitesi ve Deniz Yaşamını Koruma Derneği iş birliği ile 2021 yılında "Sarı Mercanların Korunması Projesi” hayata geçirildi.



Yassıada ve Sivriada'nın 25-30 metre derinliklerinde yaşayan sarı mercanlarda (Eunicella cavolini), inşaat atıkları, balıkçı teknelerinin terk ettiği ağlar ve artan kirlilik nedeniyle zamana bağlı olarak ciddi zararlar görüldü. Bu duruma çözüm olarak, mercanlar daha korunaklı bir habitat olan Tavşan Adası’na transfer edilmesi kararlaştırıldı.

Deniz biyologları ve uzman dalgıçlar tarafından titizlikle gerçekleştirilen nakil işlemi sayesinde, mercanlar yeni ortamlarına uyum sağladı. Düzenli gözlem dalışları sonucu, mercanların yüzde 75 oranında yeni habitatlarına başarılı bir şekilde uyum sağladığı tespit edildi. Projenin başarısında, yoğun dalış ve gözlem çalışmaları önemli rol oynadı. Sarı gorgonların ekimi için toplam 28 dalış gerçekleştirilirken, ekilen mercanların etiketleme çalışmaları için 12 dalış yapıldı. Ekimleri yapılan mercanların kontrol edilmesi ve sualtında detaylı şekilde kaydedilmesi için ise 41 dalış gerçekleştirildi. Tüm bu çalışmalar kapsamında, doğal yollar veya insan faktörüyle kırılmış olan 41 adet mercan yeniden ekilerek deniz yaşamına kazandırıldı. Ayrıca, ekilen mercanların üreyerek yeni koloniler oluşturmaya başladığı gözlemlendi. Sarı Mercanların Korunması Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, mercanlar yeni habitatlarında neredeyse iki kat büyüyerek çevrelerinde farklı deniz canlı türlerinin görülmesine neden oldu. Bu durum, deniz ekosisteminin sağlığının ve canlılığının bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Proje, sadece mercanların sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda bölgedeki biyoçeşitliliği de artırdı. Mercanların büyümesi ve çevresindeki canlıların sayısındaki artış, deniz ekosisteminin zenginleşmesine ve daha dengeli hale gelmesine katkıda bulundu.

Proje sonucunda, özellikle kayabalıkları gibi balık türlerinde, deniz yıldızları ve deniz kestaneleri gibi omurgasızlarda kabuklu deniz canlılarında belirgin bir artış gözlemlendi. Ayrıca, ahtapotlar ve mürekkep balıkları gibi yumuşakçalar gibi deniz çayırları ve kırmızı alglerin popülasyonlarında da önemli bir yükseliş yaşandı. Mercan resiflerinin sağlıklı büyümesi, bu türlerin bölgeye yerleşmesini ve popülasyonlarının artmasını sağladı, bu da genel deniz ekosisteminin zenginleşmesine ve dengeli hale gelmesine katkıda bulundu. Teknoloji ve Sürekli İzleme



DP World Yarımca, mercanların gelişimlerini ve biyoçeşitlilikteki değişimleri denizin 30 metre altına yerleştirilen kameralarla 7 gün 24 saat canlı olarak izleyip, kayıt altına alıyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen dalışlar sayesinde, mercan resiflerinin sağlığı ve gelişimi sürekli olarak gözlem altında tutuluyor. DP World Yarımca ve Deniz Yaşamı Koruma Derneği'nin ortak çalışması olan “Sarı Mercanların Korunması Projesi”, mercan resiflerinin korunması ve deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği adına umut verici bir adım olarak devam ediyor. Projenin sağladığı geniş kapsamlı faydalar, deniz biyosferinin devamlılığı ve ekosistem sağlığının korunması açısından büyük önem taşıyor.



DP World Türkiye CEO’su Kris Adams