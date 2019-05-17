Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik olmayacak.



Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin batısı ile öğle saatlerinde bölge genelinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus tahmin edilirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

