Marmara için deprem uyarısı: 100 milyar dolarlık kayba yol açabilir

Olası Marmara depremi merkez üssü İstanbul Kartal olan 3,9 büyüklüğündeki sarsıntıyla yeniden gündeme geldi.

Uzmanlar büyük bir depremin Marmara Bölgesi'nde yol açacağı yıkımı konuşuyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Deprem ve Tsunami Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Marmara Bölgesi'nde büyüklüğü 7'den fazla olan bir deprem beklediklerini söyleyen Ersoy, "Burada 28 milyon kişi yaşıyor. 6 milyona yakın konut var. Marmara Bölgesi’nde böyle bir deprem ciddi bir maliyet demektir. Bazı hesaplara göre 100 milyar dolar ekonomik kayıp meydana gelebilir, 50 bin bina çökebilir" dedi.

"DEPREM İÇİN HAZIRLIK YAPILMALI"



Depreme hazırlık yapılmamasını "kumar oynamak" diye nitelendiren Ersoy, "Deprem olmayan her süreyi iyi değerlendirmek gerekiyor. “Deprem olmadan yıkılabilecek yüzlerce bina var. Bunu vatandaş da biliyor, yetkililer de biliyor. Hazır olmayan yapı stoğunun zemini de gözetilerek, bir an önce depreme hazırlanması gerekiyor" diye konuştu.



"KARTAL DEPREMİ DİĞERLERİNDEN FARKLI"



Ersoy, Kartal’da olan depremin diğerlerinden farklı olarak ele alınması gerektiğine işaret etti. Gelecek depremlerin deniz içerisinde beklendiğini kaydeden Ersoy, "Kartal’daki bu deprem kara üzerinde meydana geldi. Kuzey Anadolu Fayı’nın ikinci kollarının bir kaç tanesinin kara üzerine çıktığını biliyoruz" şeklinde konuştu.