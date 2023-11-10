Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova’da yarın etkili olması beklenen lodos fırtınası nedeniyle çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Genel Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için kuvvetli uyarısında bulundu.

Yarın başlaması beklenen fırtınanın, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova’da etkili olması bekleniyor.

sırasında, rüzgarın yer yer 90 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

Uyarıda, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.

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