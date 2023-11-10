Marmara için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi için kuvvetli lodos uyarısında bulundu.



Yarın başlaması beklenen fırtınanın, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova’da etkili olması bekleniyor.



Fırtına sırasında, rüzgarın yer yer 90 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.



Uyarıda, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekildi.