Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un kuzeydoğu kesimlerinde (Çatalca ve Arnavutköy) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yağış var.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu 29
Adana: Parçalı bulutlu 35
Bursa: Parçalı bulutlu 31
Antalya: Az bulutlu 32
Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33