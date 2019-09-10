Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri ile İstanbul'un kuzeydoğu kesimlerinde (Çatalca ve Arnavutköy) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.



Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yağış var.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/sa) esmesi bekleniyor.

10 Eylül 2019 - (Salı)



Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/qmgmqtKrJb — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 10, 2019

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 28

İzmir: Az bulutlu 29

Adana: Parçalı bulutlu 35

Bursa: Parçalı bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu 32

Samsun: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33