Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4’ü daha fırtına nedeniyle iptal edildi.



Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.



BUDO’nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.