Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara’da etkili olan fırtına deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün gerçekleştirilmesi planlanan 4 sefer daha iptal edildi.

Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli

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Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa ile arasında karşılıklı işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 4’ü daha nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

BUDO’nun 08.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de aynı gerekçeyle gerçekleştirilememişti.

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