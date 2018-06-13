Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Bölgedeki hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın bölgede doğu ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.