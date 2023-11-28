Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı

Marmara'nın doğusunda bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor.

Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden sonra Tekirdağ ile İstanbul Avrupa yakasından başlayarak yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul geneli, öğle saatlerinden sonra Kocaeli çevreleriyle akşam saatlerinden itibaren de Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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