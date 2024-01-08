Marmaray ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 Marmaray uzun mesafe ücreti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 18 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Zammın ardından Marmaray uzun mesafe ücreti de zamlandı. Yeni fiyat tarifesi ise vatandaşlarca merak ediliyor.



2024 OCAK MARMARAY TARİFESİ



Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.



İBB METROBÜS METRO VE OTOBÜS BİLET FİYATI



Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.

