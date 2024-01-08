Marmaray ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 Marmaray uzun mesafe ücreti

UKOME 2024 Ocak ayı toplantısında toplu taşımaya ve taksi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, Marmaray ücreti ne kadar oldu?

Marmaray ücreti ne kadar oldu? İşte 2024 Marmaray uzun mesafe ücreti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi () Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 18 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edildi. Zammın ardından uzun mesafe ücreti de zamlandı. Yeni fiyat tarifesi ise vatandaşlarca merak ediliyor.

2024 OCAK MARMARAY TARİFESİ

Marmaray uzun mesafe ücreti ise 33,20 liradan 39,17 liraya çıktı.

İBB METROBÜS METRO VE OTOBÜS BİLET FİYATI

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.

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