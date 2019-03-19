Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.
Yer yer pus ve sis öngörülen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Marmara'ya yaz geldi!
Anadolu AjansıTürkiye
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.