Marmaray'da raylara atlayan bir kişi öldü

Olay, saat 16.30 sıralarında Marmaray Feneryolu İstasyonu'nda meydana geldi.

İstasyonda bekleyen bir kişi Kadıköy istikametinde raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan ve erkek olduğu öğrenilen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden ve kimliği öğrenilemeyen vatandaşın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.