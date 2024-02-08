Marmaray'da raylara atlayan bir kişi öldü

Marmaray Feneryolu İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde aksama yaşandı.

Marmaray'da raylara atlayan bir kişi öldü

Olay, saat 16.30 sıralarında Feneryolu İstasyonu'nda meydana geldi.

İstasyonda bekleyen bir kişi Kadıköy istikametinde raylara atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri raylara atlayan ve erkek olduğu öğrenilen vatandaşın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden ve kimliği öğrenilemeyen vatandaşın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Marmaray'da raylara atlayan bir kişi öldü - 1

Olayla ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Feneryolu istasyonunda saat 16.20'de meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Söğütlüçeşme-Göztepe istasyonları arası tek hat işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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