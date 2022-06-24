Marmaris'te orman yangını çıkaran zanlının babası konuştu

Muğla Marmaris'te, 3 gündür süren orman yangınını çıkardığı belirtilen Sacit Ayhan tutuklandı. Şüphelinin babası Kadir Ayhan, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada ''Keşke orman yanmasaydı, kendisini öldürseydi. Ölüsünü bulsam daha iyiydi'' dedi.

Haberler - ntv.com.tr 24.06.2022 - 16:29

Marmaris'te orman yangını çıkaran zanlının babası konuştu

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'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda 21 Haziran'da çıkan yangın devam ediyor.

Yangının başladığı Küfre Koyu'nda, yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınan ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf eden Sacit Ayhan (34) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Şüpheli Sacit Ayhan'ın ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayhan'ın ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği belirtildi.

34 yaşındaki Sacit Ayhan 34 yaşındaki Sacit Ayhan

BABASI KONUŞTU

Tutuklanan zanlı Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan, A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Kadir Ayhan, oğlunun akşam saatlerinde geleceğini söyleyip Değirmenyanı'na patoz işleri için çalışmaya gittiğini anlattı.

Baba Ayhan, oğlu gelmeyince ve yangın çıktığı haberini alınca endişe ettiğini belirterek oğlunu telefonla aradığını ancak ulaşamadığını söyledi.

''BEN YAPACAĞINI HİÇ UMMAZDIM''

Baba Ayhan şöyle devam etti:

''Ulaşamayınca yangının arasında kaldığını düşündüm. Güvenlik güçlerinden aldığım bilgiye göre motoru bulunmuş. Daha sonra da kendisinin yakalandığını söylediler. Ama kendisinden bunu beklemiyordum. Bunu yapacak birisi değil. Doğayı da insanları da seven ve doğadan ekmek yiyen birisi. Kendimiz arıcıyız ve yıllarca bu işi yaptık. Bizler hala ormandan ekmek yiyen insanlarız. Kekik işleri yapıyoruz. Çay kırdı geldi, kışlık içmek için. Ben yapacağını hiç ummazdım.''

Baba Kadir Ayhan gözyaşlarını tutamadı Baba Kadir Ayhan gözyaşlarını tutamadı

''ÖLÜSÜNÜ BULSAM DAHA İYİYDİ''

''Keşke orman yanmasaydı, kendisini öldürseydi. Ölüsünü bulsam daha iyiydi'' diyen Kadir Ayhan, ''Çünkü orman gitti. Bizler buradan ekmek yiyen insanlarız. Burada herkesin ekmeği ile oynadı. Yaptıysa öyle ama yapmadıysa da bilmiyorum. Bunu yapacak biri değildi'' şeklinde konuştu.

''EVDE SESSİZ VE SAKİNDİ''

Oğlunun kötü insanlarla ilişkisi olmadığını evde sakin ve sessiz biri olduğunu belirten baba Ayhan, ''Keçilere bakar, deniz çok sever ve denize dalış yapar. Böyle biriydi. Ben yapacağını hiç beklemiyordum'' dedi.

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