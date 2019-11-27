Marmaris'te kaçak yapı yıkımına mahkeme engeli

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kaçak oldukları belirlenen yapıları yıkmak için gelen ekipler, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle yıkım işlemlerini gerçekleştiremedi.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde kaçak oldukları gerekçesiyle yıkım kararı verilen dört yapının bulunduğu Söğüt Mahallesi Cumhuriyet mevkisine geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yıkım sırasında bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı.



Yıkım ekiplerine tepki gösteren mahalle sakinleri, imar planı olmadığından dolayı evlerinin kaçak durumuna düştüğünü iddia etti.



YASAL SÜREÇTEN SONRA DEVAM EDİLECEK

Yıkımı planlanan yapıların sahipleri, Muğla İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları için, ekipler yıkım işlemine başlamadan mahalden ayrıldı.



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Söğüt'ün yanı sıra Bozburun ve Selimiye mahallerinde kaçak olduğu tespit edilen yapıların, yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkılacağını belirtti.



550 KAÇAK YAPI VAR



Muğla genelinde 2 bin 800, Marmaris'te ise 550 kaçak yapı belirlendiğini kaydeden yetkililer, yapılan son denetimlerde 3 bin kadar daha kaçak yapının tespit edilerek yıkım için gerekli girişimlere başlandığını bildirdi.



Fethiye ilçesinin Göcek ve Gökçeovacık mahallelerinde, yıkımı planlanan üç ev ile bir duvarın yıkımı ise sahipleriyle varılan uzlaşma gereği ertelendi. Tutanak düzenleyen ekipler bölgeden ayrıldı.

BODRUM'DA DEVAM

Bodrum ilçesinde ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı iki incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapılardaki yıkım işlemleri aralıksız sürüyor. İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerdeki yıkımlar, Bakanlık ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, villa, otel binaları, iskeleler, ticari alanlar, mendirek ve havuz gibi yapılarda mal sahiplerince yürütülüyor.

YIKIM ARDINDAN YEŞİLLENDİRME



Çalışmalar Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinde tespit edilen, imara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde gerçekleştiriliyor.



İmara aykırı yapıların birçoğunun yıkımı, iş makineleri ve inşaat işçileri tarafından yapılırken, yıkılan alanların da yeşillendirilmeye çalışıldığı görülüyor. Kalan diğer kaçak yapıların yıkımları devam ederken işçiler de bölgede kıyı düzenleme çalışması yapıyor. Yıkım işlemlerinin başladığı günden bu yana özellikle Türkbükü Mahallesi'ndeki bir projede yer alan çok sayıda kaçak yapının yıkıldığı dikkati çekiyor.



Öte yandan toplam 14 projede yürütüldüğü belirtilen yıkım işlemlerinin çoğunun tamamlandığı, bazılarının da bitme aşamasına geldiği öğrenildi.