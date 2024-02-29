Marteniçka nedir, ne zaman takılır? İşte Marteniçka iplerinin anlamı

Her yıl mart ayı itibarıyla, baharın gelişini müjdelemek için marteniçka bileklikler takılmaktadır. Bu bilekliklere denk gelen ve tarihini merak eden birçok kişi ise marteniçka tarihinin ayrıntılarını araştırıyor. Peki, marteniçka nedir, ne zaman takılır?

MARTENİÇKA TARİHİ

Marteniçka, 1 Mart’tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.

Çok eskilere dayanan Baba Marta, Bulgaristan'a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına “martenitsa” olarak adlandırılan sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler. Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye kadar taşınırlar.



Marteniçkalar el yapımıdır, asla satın alınamaz, yalnızca hediye edilebilir, mütevazı bir dilekle bileğe bağlanır, baharda çiçek açan ilk ağaç dalına bağlanır ve yeterince beklenirse dilek mutlaka gerçekleşir.

