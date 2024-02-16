Masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 37 gözaltı

Tekirdağ'da polis ekipleri, masaj salonlarında masöz olarak çalışan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığını belirledi.

''Fuhşa yer temini ve aracılık etme'' soruşturması kapsamında polisin tespit ettiği 7 masaj salonuna yapılan operasyonda, fuhşa yer temini ve aracılık ettiği gerekçesiyle 12 kişi ile fuhuş yaptığı iddiasıyla 25 kadın olmak üzere 37 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda suç amaçlı kullanan 20 cep telefonu, çok miktarda cinsel amaçlı kullanılan materyal, 1 havalı tabanca ele geçirildi.



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

