Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: İki ağır yaralı

Bağcılar’da sokakta sohbet eden iki kişi, kimliği belirsiz maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan iki genç hastanede ameliyata alındı.



Olay, saat 23.30 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişi, kaldırımda sohbet eden Yunus K. (21), ve Ferhat A.’ya (25), henüz belirlemeyen bir nedenle kurşun yağdırdı.



SALDIRGANLAR ARAÇLA KAÇTI



Saldırı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan iki genç kanlar içinde yere yığılırken, maskeli iki şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yunus K’yi, Bağcılar Devlet Hastanesi’ne, Ferhat A.’yı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.



AĞIR YARALI İKİ GENÇ AMELİYATA ALINDI



Caddeyi güvenlik şeridi ile çevreleyen polis ekipleri ise çevrede boş kovan aradı.



Daha sonra gelen olay yerinden inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Saldırıda ağır yaralanan iki gencin, ameliyata alındığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.