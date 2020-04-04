Maskesiz toplu taşımaya yasak

İstanbul ve Ankara'da bugünden itibaren toplu ulaşım araçlarına maskesi olmayan yolcuların alınmayacağı bildirildi.

03.04.2020 - 22:02 | Son Güncelleme : 04.04.2020 - 02:11

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İstanbul ve Ankara'da bugünden itibaren maskesiz toplu taşıma araçlarına binilmesi yasaklandı.

İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin aldığı kararlar sosyal medyadan duyuruldu.

Alınan karar doğrultusunda, bugünden itibaren tüm toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Hem İstanbul hem de Ankara'da vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı da vurgulandı.

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