Mayıs askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarih verdi

2024 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişinin gündeminde askerlik yerleri ve celp tarihleri var. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, celp yerleri Mayıs ayının ilk haftasında duyurulacak. İşte, 2024 Mayıs askerlik celp açıklaması...



Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 29 Şubat 2024 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyor.



MAYIS ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.



Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.



CELP VE SEVK TARİHLERİ



Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;



Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024



Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024



Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024