Mayıs ayı askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB askerlik yerleri sorgulama)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı askerlik celp yerleri için geri sayım başladı. Askere gitmek için gün sayan yükümlüler, gözlerini e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçlarına çevirdi. Peki, mayıs ayı askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
MAYIS ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan 2024 celp ve sevk tarihleriyle birlikte, mayıs ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
SINIFLANDIRILANLAR TEKRAR İŞLEME DAHİL OLMAYACAK
Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.
CELP VE SEVK TARİHLERİ
Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;
Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024
Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024
Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024
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