Mayıs ayı askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 MSB askerlik yerleri sorgulama)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı askerlik celp yerleri için geri sayım başladı. Askere gitmek için gün sayan yükümlüler, gözlerini e-Devlet askerlik sınıflandırma sonuçlarına çevirdi. Peki, mayıs ayı askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?



MAYIS ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan 2024 celp ve sevk tarihleriyle birlikte, mayıs ayı askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Askerlik sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.