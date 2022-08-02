Maymun çiçeği vaka sayısında artış (Bakan Koca açıkladı)

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Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ediyor.

Türkiye'deki vaka sayısında da artış var.

Açıklamayı Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı.

"Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi" diyen Koca, "Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi" dedi.

Koca, 4 hastanın tamamen iyileşerek taburcu edildiğini, bir hastanın ise izolasyonda olduğunu belirtti.

PANDEMİ RİSKİ VAR MI?

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bir sorunlarının bulunmadığını dile getiren Koca, 'pandemi riski var mı' sorusunu da yanıtladı.

Türkiye açısından endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski bulunmadığını belirten Koca, bunun nedenini 'virüsün çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşması' olarak açıkladı.

İLK VAKANIN ÜZERİNDEN BİR AY GEÇTİ

Türkiye'de ilk vaka 30 Haziran'da duyurulmuştu. Duyuruyu yapan Bakan Koca, 37 yaşındaki hastanın tecrit edillerek tedavi altına alındığını söylemişti.

DÜNYA GENELİ VAKA SAYISI

1 Ağustos itibarıyla dünya genelinde 23 bin 620 maymun çiçeği virüsü vakası bulunuyor. Virüsün görüldüğü ülke sayısı ise 80.

HATIRLATMA DOZU UYARISI

Koca'nın Covid salgınına yönelik değerlendirmeleri de oldu.

Covid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu ifade eden Koca, omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğunu ancak hastalarda hafif seyrettiğinin altını çizdi.



Bakan Koca, “Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız” dedi.

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