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Mazbatalar ne zaman alınacak? Belediye seçimleri sonrası gündeme geldi

Mazbataların ne zaman alınacağı, 31 Mart 2024 Mahalli ve İdari Seçimlerinin sona ermesiyle birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Yeni il ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesinin ardından göreve seçilen yeni belediye başkanı için resmi belge niteliğinde olan mazbataların verileceği tarih gündemde yer alıyor. Peki, mazbatalar ne zaman alınacak?

Mazbatalar ne zaman alınacak? Belediye seçimleri sonrası gündeme geldi

31 Mart 2024 tarihli yerel seçimlerin tamamlanmasının ardından, yeni belediye başkanları ve muhtarlara mazbatalarının verileceği tarih merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

MAZBATA NEDİR?

, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.

Mazbatalar ne zaman alınacak? Belediye seçimleri sonrası gündeme geldi - 1

MAZBATALAR NE ZAMAN ALINACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, yeni belediye başkanlarına verilecek olan mazbataların tarihi merak ediliyor.

Eğer seçilen kişinin, seçilmiş olduğu bölgede seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbatalar verilmektedir.

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