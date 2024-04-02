Mazbatalar ne zaman alınacak? Belediye seçimleri sonrası gündeme geldi

MAZBATALAR NE ZAMAN ALINACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından, yeni belediye başkanlarına verilecek olan mazbataların tarihi merak ediliyor.



Eğer seçilen kişinin, seçilmiş olduğu bölgede seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbatalar verilmektedir.