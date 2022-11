MCC Fatih Elibol, Global Forbes Konseyleri üyeliğine seçildi

Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun (ICF) MCC (Master Certified Coach) sertifikasına sahip az sayıda koçtan biri olan Fatih Elibol, Global Forbes Konseyleri üyeliğine seçilen ilk ve tek Türk oldu.

Avrupa Birliği ve İngiltere Parlamentosu'nda eğitimler veren MCC Fatih Elibol, “Yılın Mentor ve Performans Koçu” unvanını aldı. Forbes, “Yaşam Ustası” olarak tanımladığı Fatih Elibol’un koçluk ve mentorluk üzerine makaleleri dergide yayımlanacak. Fatih Elibol, Türkçe olmasına rağmen “Gelecek Bugün Başlıyor” adlı kitabının Forbes tarafından önerilmesi için de gün sayıyor.



Kendisini “Mentorluk ve performans koçluğuyla işletmelerin ve şirket yöneticilerinin hayatlarının her alanında dönüşüm ve gelişim yaşamalarını sağlarken, mentorluk yaptığı diğer koçların da kimlik kazanmasını sağlıyor” diye anlatan Forbes’un küresel konseylerine referansla katılınabildiğine dikkat çeken MCC Fatih Elibol, 1996’dan beri aktif olduğu sektörde “Lordların mentoru ve 50 hükümetin koçu” olarak anıldığını söyleyerek, “Forbes, yılın mentor ve performans koçunu belirlerken, ne kadar efektif ve fark yaratan bir yönteminiz olduğuna bakıyor. Bu yolda ilerlerken benim başarımın mimarlarından olan Anthony Robbins de daha önce bu listeye girip ilk sırada yerini almıştı. Kabulün ana kriteri asla ulaştığınız seans sayısı değil. Aksine ne kadar etkin olabildiğiniz, kendi farkınızı nasıl yaratabildiğiniz” dedi.



ÜYELİK ÖNCESİ GİZLİ MÜŞTERİ UYGULAMASI



Forbes’un Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) ve diğer global otoritelerin ışığında bir araştırma yaptığına dikkat çeken MCC Fatih Elibol, “Seçilmek için işinizi yapmaktan başka şansınız yok” diyor ve ekliyor:

“Forbes belli araştırmalar yapıyor, referans sistemini kullanıyor. Ben de dünyada birçok ülkenin yönetiminde adı geçen bir mentor koç ve eğitmen olarak onların dikkatini çekmişim. Sadece dikkatlerini çekmek de yetmiyor tabii. Onlar sizi fark ettikten sonra araştırmanın ikinci boyutu başlıyor. İşinizi nasıl yaptığınıza bakıyorlar. İşinizde ne kadar etkin ve etkili yöntemler kullanıyorsunuz, herhangi bir fark yaratıyor musunuz, bu farkı nasıl yaratıyorsunuz, bunları inceliyorlar. Öyle ki ücretini ödeyerek sizden koçluk, mentorluk ya da eğitim paketi dahi alıyorlar. Bunu bir nevi gizli müşteri uygulaması gibi düşünebilirsiniz.”



“ANLATTIKLARINI DENEYİMLEMİŞ BİRİYİM”



Koçluk hizmetinin dünyada pek çok coğrafyaya yayıldığını ifade eden Fatih Elibol; İngiliz Kraliyeti, Hindistan, Avustralya , Avrupa Birliği ülkeleri ve destek verdiği ülkelere odaklandığını belirterek “Anlattıklarını önce kendinde deneyimlemiş biriyim. İlerlenmek istenen yolda nasıl hatalar yapıldığını, nerelerde tökezlendiğini biliyorum. Bu yolda yürürken ICF’in Kurucusu Thomas J. Leonard’dan Anthony Robbins’e, Philip Kotler’den Tony Buzan’a kadar pek çok usta isimle çalıştım. Eğitimin ve bilginin olduğu yerlerde bulundum, çokça şey öğrendim, kendi yöntemlerimi oluşturdum. Hangi statüden olursa olsun, insanlarla çalıştığımı asla unutmuyorum. Onları dinleyerek ihtiyaçlarını fark ediyor, sonra bu ihtiyaçları kendilerinin keşfetmesini sağlıyorum” dedi.



FATİH ELİBOL’UN MAKALELERİ FORBES’TE YAYIMLANACAK



MCC Fatih Elibol, Forbes’ta yayımlanacak makaleleri hakkında da bilgi verdi:

“Dünya liderlerinin iletişimle neleri başardığını, sağlıklı iletişim kuramayanlarınsa neler yaşadığını hepimiz biliyoruz. Tam da buradan başlayacağız. Kendi kendinin koçu olmakla, kendi kendine liderlik etmekle başlayacağız. Buradan devam ederek mentorluğun gücünü ve yarattığı faydaları kavrayacağız. Koçluk eğitiminin birey ve kurumlarda yarattığı farkı ortaya koyan dünya çapındaki araştırmaları ele alacağız. Her seferinde üstüne ekleyerek zenginleştireceğim pek çok makalem yayımlanacak. Amacım toplumun, kurumların ve bireylerin koçluk ve mentorluğa dair farkındalığını artırmak, bu yaklaşımları kullanarak sağlanabilecek değişim ve dönüşümleri gözler önüne sermek.”



GELECEK BUGÜN BAŞLAR DERNEĞİ’Nİ KURDU



“Gelecek Bugün Başlar” adlı kitabın da yazarı olan MCC Fatih Elibol, “Şu anda Türkiye’de binlerce kişinin evinde bulunan bir kitabın yazarı olarak, aynı zamanda on binlerce kişiye ulaşmak için bir yıldır etkinlikler düzenliyoruz. Kitabımın adıyla aynı adı taşıyan, içinde öğrencilerimin de bulunduğu derneğin kurucusu olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünyanın geleceğinin koçlukla değişip dönüştüğü, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve başarılı bireylerin var olması için varız. Çok özel bir misyonla yola çıktık” diye ifade etti.



“İLK ADIM KENDİNİ OLDUĞUN GİBİ KABUL ETMEK”



“Sağlıklı iletişim, kişinin kendisiyle kurduğu sağlıklı iletişimle başlıyor. Birey önce kendini kabul etmeli ve sevmeli, kendine saygı duymalı” diyen MCC Fatih Elibol, liderlere yaptığı yönderliği de şöyle anlattı:

“Her insanın önce kendini tanıması gerekiyor. İnsanın kendini tanıyabilmesi, her yönüyle neyi niçin yaptığını fark edebilmesi, nasıl bir insan olduğunu anlayabilmesi ve olmak istediği insanı görebilmesi için önce kendini olduğu gibi kabul edebilmesi gerekiyor. Kendini olduğun gibi kabul etmek, öz saygını ve öz sevgini güçlendirmek için ilk adımdır. İşte, yönderliğim bu noktadan başlıyor. Dünyanın ihtiyacı olan da bu!” diye belirtti.



“GÜCÜMÜZÜ FARK ETTİĞİMİZDE BÜYÜK BİR ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞURUZ”



Girişimci, yazar ve mentor koçu MCC Fatih Elibol, sözlerine şöyle devam etti: “Çocukluğumuzdan beri bize ne yapacağımızı söyleyen insanların var olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kendi gücümüzü fark edemiyoruz. Aslında bu gücü fark etmemiz de istenmiyor. Çünkü kendi gücümüzü fark ettiğimizde, büyük bir özgürlüğe kavuşuyoruz ve bu özgürlükle ortaya özgüvenli, güçlü bireyler çıkıyor. Güçlü bireylerin var olduğu, yüksek farkındalıkla yaşayan, sevgi dolu, fark yaratan, başarılı bir toplum inşa etmeye ihtiyacımız var.”



“HER ŞEYİN BAŞI İLETİŞİM”



Kendisini yönder, insan, yaşam aşığı olarak tanımlayan MCC Fatih Elibol, işinin sağladığı kazanımları farkındalık, ilerleme ve dönüşüm olarak özetledi ve şöyle devam etti:

“Her şeyin başı iletişim. Önce bizden başlar, beraberinde içinde yaşadığımız topluluğa, oradan da dünyaya sirayet eder. Her birey, kurum veya kuruluşla yapılan çalışma iletişimin, dinlemenin, soru sormanın, geribildirim vermenin, yargılamadan, yorumlamadan, yönlendirmeye çalışmadan, kendi aklımızda bulunanları kimseye empoze etmeye çalışmadan yaşamanın deneyimlenmesini amaçlar.”



İŞLEVSEL VE BÜTÜNSEL MENTORLUK PROGRAMI



Yöneticilere işlevsel ve bütünsel bir mentorluk programı uyguladığını belirten MCC Fatih Elibol, “Bu, iletişim analizi tabanlı özel bir mentorluk programı. Dünya liderlerinin, yöneticilerin hayatlarında kullanabilecekleri anahtarları sağlıyorum. Bu anahtarlar yaşamdaki kilitli kapıları açmaya yarıyor. Böylece benimle çalışanlara, yaşamayı seçtikleri hayatı doğru şekilde ele almalarında yönderlik ettiğim bir sistem devreye giriyor. Onlara ne yapacaklarını söylemekten çok onların içindeki gücü ortaya çıkartarak, o güçle nereye gideceklerini araştırıyoruz. Yani kişinin kendi öz potansiyelini fark ederek gidebileceği yerleri ele alıyoruz. Üzerine eklenmesi gereken gelişim alanlarını belirliyoruz. Bu gelişim alanlarıyla birlikte hayatlarına katacakları eşliğinde neye ulaşabileceklerini projelendiriyoruz. Bu bir performans yapısı tekniği” dedi.



Nöroeğitim, profesyonel koçluk ve mentor koçluğu alanlarındaki çalışmalarıyla dünya çapında tanınan MCC Fatih Elibol, yüksek öğrenimini New York University School of Business'ta İşletme ve Politik Ekonomi dallarında çift anadal yaparak tamamladı. Oxford Üniversitesi'nde Psikoloji ve İnsan Gelişimi alanında yüksek lisans yaptı. Harvard Üniversitesi'nden İşletme alanında yüksek lisans derecesi alan Fatih Elibol, şu anda doktora eğitimine devam ediyor.