MEB, ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı

MEB, okullarda ikinci yazılı sınavlara yönelik örnek soru kitapçıkları yayımladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıkları, öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyor.



Örnek soru kitapçıklarındaki soruların çözüm videoları, öğrencilerin girecekleri yazılı sınavlardaki sorulara verecekleri cevaplarla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.



Eğitim kurumu sınıf, alan zümreleri, konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun sınav sorularını hazırlayacaklar.

