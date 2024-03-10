MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman? 2024 sözleşmeli öğretmen alımı branş ve kontenjanları

Atama bekleyen binlerce öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 atama takvimine odaklandı. Alım yapılacak branşlar ve kontenjanların ne zaman açıklanacağının yanı sıra başvuru süreci, ardından mülakat ve sonuç takvimi de öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. İşte, 2024 sözleşmeli öğretmen alımı branş ve kontenjanlarında son durum hakkında bigiler...



MİLLİ EĞİTİM BAKANI NE DEMİŞTİ?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.



Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;



"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."



MEB ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



2024 yılı öğretmen atamaları sürecine ilişkin takvimin mart ayında belli olması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.



KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI



2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.



Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.