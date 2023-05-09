Yaz okulu tarihleri belli oldu: Yaz okulu ne zaman başlayacak? Bakan Özer yaz okullarına ilişkin ayrıntıları açıkladı

Özer, bu kursların 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar verileceğini, bu bağlamda öğrenci ve öğretmenlere istedikleri il veya ilçedeki okul ve kurumlarda kurslara katılma imkânı sağlanacağını kaydetti.



Yaz tatili dönemi ile 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında yapılacak diğer çalışmaları anlatan Özer, şu bilgileri paylaştı: "Matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yasam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve matematik derslerinden hazırlanan çerçeve programları kapsamında Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrenciler için 3 Temmuz - 1 Eylül 2023 tarihleri arasında ülke genelinde yaz okulları açılacak. Ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören 8 ve 12'nci sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik yine bu tarihler arasında destekleme ve yetiştirme kursları düzenlenecek. Bilim ve sanat merkezleri bünyesinde bilim ve sanat alanlarında hazırlanan atölye programları çerçevesinde 2'nci sınıftan 12'nci sınıf düzeyine kadar öğrencilerin katılacağı yaz okulları açılacak."