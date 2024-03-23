MEB'den açıklama geldi: Milli Eğitim Şurası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı mı?

Söz konusu haberler ardından bilgilendirme yapan MEB; "Bazı basın yayın organlarında yer alan Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği’nin kaldırıldığı ve MEB Şûrası’nın artık toplanmayacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Zira 10 Aralık 2022 tarih ve 32039 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği’nin 6 ve 16’ncı maddeleri kapsamında hazırlanan “Millî Eğitim Şûrası Yönergesi”, Mart 2024 tarih ve 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanmıştır. Böylece Millî Eğitim Şûrası ile ilgili çalışmalar, Millî Eğitim Şûrası Yönergesi ile yürütülecektir.



Dolayısıyla mülga duruma düşen Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliği’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlükten kaldırılmıştır.



1921 yılında Maarif Kongresi adı altında Anadolu’nun işgal altında olmayan bölgelerinden heyetlerin katılımıyla başlayan, eğitimle alakalı meselelerin ilgili taraflarca görüşülmesi hususu yıllar içinde şûra toplantılarına dönüşmüştür. Bugüne kadar Türk millî eğitim sisteminin tarihinde ve gelişiminde önemli roller alan 20 Millî Eğitim Şûrası gerçekleştirilmiştir.



Ayrıca Bakanlığımızın ilgili birimlerince 21. Millî Eğitim Şûrası’nın düzenlenmesi amacıyla yapılan hazırlıklarda önemli bir aşamaya gelinmiş; “dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zekâ, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojiler ve öğrenme ortamlarının dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık” gibi birçok başlıkta istişareler için teknik ön çalışmaların planlanması tamamlanmış durumdadır.



Bakanlığımızın bilimsel danışma kurulu olan şûra, evrensel değer ve standartlar göz önünde bulundurularak kalite, eşitlik ve etkililik ilkeleri ile millî ve toplumsal değerlere dayalı bir Türk millî eğitim sistemini geliştirmek amacına katkı sağlamak ve niteliği yükseltmek için eğitim öğretimle ilgili konuları tetkik etmeye ve tavsiye kararları almak üzere toplanmaya devam edecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

MİLLİ EĞİTİM ŞURASI NEDİR?

Türk eğitim sistemine en geniş anlamda yön vermek amacıyla görüş ve önerilerin sunulup tartışıldığı ve oluşumu ile çalışma usûl ve esasları yönetmelikle düzenlenen Millî Eğitim Şûraları, Bakanlığın en yüksek “danışma” kuruludur. Türk millî eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek için eğitim ve öğretimle ilgili konuları tetkik eder; tavsiye kararları alır. Bakan, Şûranın tabii üyesi ve başkanıdır. Şûra, tabii üyeler ile davetli üyelerden teşekkül eder.