Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven aniden ters yönde çalıştı: 3 yaralı

İstanbul Şişli’deki Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven aniden ters yönde çalışmaya başladı.
Olay, saat 17.00 yaşandı. Edinilen bilgiye göre; metrobüs durağına çıkan yürüyen merdivenler, yoğun kalabalığın olduğu sırada birden durdu.
Daha sonra ters yönde çalışmaya başlayan merdiveni kullanan vatandaşlar savruldu.
Yaşanan kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralan 3 kişi hastaneye götürülürken, metrobüs durağının yukarıya çıkan merdiveni kullanıma kapatıldı.
Durakta yoğunluk oluştu.
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