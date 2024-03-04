Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven aniden ters yönde çalıştı: 3 yaralı

Mecidiyeköy’deki metrobüs durağında yürüyen merdivende arıza yaşandı. Yürüyen merdivenin bir anda durup, ters yönde çalışmaya başlaması üzerine vatandaşlar savruldu. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven aniden ters yönde çalıştı: 3 yaralı

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Şişli’deki Mecidiyeköy istasyonunda yürüyen merdiven aniden ters yönde çalışmaya başladı.

Olay, saat 17.00 yaşandı. Edinilen bilgiye göre; metrobüs durağına çıkan yürüyen merdivenler, yoğun kalabalığın olduğu sırada birden durdu.

Daha sonra ters yönde çalışmaya başlayan merdiveni kullanan vatandaşlar savruldu.

Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven aniden ters yönde çalıştı: 3 yaralı - 1

Yaşanan kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralan 3 kişi hastaneye götürülürken, metrobüs durağının yukarıya çıkan merdiveni kullanıma kapatıldı.

Durakta yoğunluk oluştu.

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