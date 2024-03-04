Mecidiyeköy metrobüs durağında yürüyen merdiven aniden ters yönde çalıştı: 3 yaralı

İstanbul Şişli’deki Mecidiyeköy metrobüs istasyonunda yürüyen merdiven aniden ters yönde çalışmaya başladı.



Olay, saat 17.00 yaşandı. Edinilen bilgiye göre; metrobüs durağına çıkan yürüyen merdivenler, yoğun kalabalığın olduğu sırada birden durdu.



Daha sonra ters yönde çalışmaya başlayan merdiveni kullanan vatandaşlar savruldu.

Yaşanan kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralan 3 kişi hastaneye götürülürken, metrobüs durağının yukarıya çıkan merdiveni kullanıma kapatıldı.



Durakta yoğunluk oluştu.